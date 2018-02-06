AYAĞININ ÜZERİNDEN ARABA GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokağa girmeye çalışan bir araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle yere düşerken ayakları tekerin altında kaldı. Yaralanan yayanın bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü bir hamle daha yaparak yayanın ayaklarının üzerinden geçti.Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.