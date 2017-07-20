Aydın'da hayatını kaybeden işçi Kayseri'de toprağa verilecek

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesinde, bir inşaat firmasında taşeron işçi olarak çalışan Ali Osman İlipınar (32) dün elektrik prizine inşaatta kullandığı makinelerden birini taktığı esnada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç işçi ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Didim Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Osman İlipınar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayserili olan Ali Osman İlipınar'ın cenazesi Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nden yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

İHA