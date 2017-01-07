AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE BiRÇOK KAZA YAŞANMIŞTI Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, araçta sıkışan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

07 Ocak 2017 Cumartesi 17:28