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BABASINA YARDIMA GİTTİ, KAMYONET ÇARPTI ÖLDÜ

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 19. kilometresinde meydana gelen kaza da oto çekiciliği yapan babasına yardıma giden 12 yaşındaki çocuk, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BABASINA YARDIMA GİTTİ, KAMYONET ÇARPTI ÖLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Kayseri yolu Kültür mevkiinde 46 KA 898 plakalı otomobili arızalanan sürücü, oto çekiciyi aradı. Arızalanan otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için Ökkeş Yetim, oğlu Enes Yetim (12) ile birlikte 46 AC 391 plakalı kurtarıcısıyla harekete geçti. Arızalanan otomobil çekicinin üzerine yüklendiği esnada Ufuk G'nin kullandığı 38 RY 878 plakalı kamyonet, Ökkeş Yetim ile oğlu Enes Yetim’e çarptı. Kazada oto çekici ile kamyonet arasında sıkışan Enes Yetim hayatını kaybederken, baba Ökkeş Yetim ile kamyonette bulunan Enver Doğan (70) yaralandı. Yaralılar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınırken, Enes Yetim’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İHA

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