Babasını 50 bıçak darbesi ile öldüren sanık: "Acı çekerek ölmesini istedim”

18 Ocak 2018’de Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında sürekli şiddet uyguladığı ve ailevi sorunlar dolayısıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. F.D. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık F.D. ile avukatı ve sanığın annesi müşteki N.D. hazır bulundu.



"Kasıtlı olarak hemen öldürmedim”

Tutuklu sanık F.D.’nin savcılık ve mahkeme safhalarında verdiği savunmasında özetle, “Olay tarihinde babam Hamza, annem Nebahat’e 'bana yemek yapmak zorundasın o’ şeklinde küfür etti. Annem bu duruma üzülerek ağladı. Ben de annemi komşuya gönderdim. Babam Hamza’ya yumruk attım. Daha sonra evin mutfak kısmında bıçağı elime alarak babamın yanına tekrar geldim. Yaklaşık olarak tahminen 50 kez babamı bıçakladım. Kasıtlı olarak hemen öldürmedim. Acı çekerek ölmesini istedim, bu nedenle bıçak darbelerim öldürücü değildi. Pişman değilim” dediği ortaya çıktı.



"Sanığın Huntington hastalığı var”

Mahkemenin iki ayrı Adli Tıp Kurumundan beklediği raporlardan İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumundan raporun geldiği ve gelen raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelerek, dosyaya konuldu. Sanık Avukatı Cem Kaya rapora itiraz ederek, “Sanık müvekkilimin hastalığı dünyada ve ülkemizde çok nadir görülen Huntington hastalığıdır. Nöro-dejeneratif, yani nöronların yapısını bozan ve bu sebeple kas koordinasyonunun yitirilmesine, algısal becerilerin kaybına ve zihinsel erken yaşlanmaya sebep olur. Adli Tıp Raporunda imza atan uzmanların hepsi ruh ve sinir hastalığı branşıdır. Sanığa bir de nöroloji uzmanının incelemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Sanık mahkemede ‘Pişmanım’ dedi

Savcılık ara mütalaasında eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcılığın tutukluluğuna ilişkin konuşan sanık F.D., "Tahliyemi istiyorum, olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda Adli Tıp Kurumu İstanbul 4. İhtisas Kurulundan beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşmayı Kasım ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

