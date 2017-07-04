Babasını av tüfeği ile öldüren sanığa 20 yıl hapis

20 Eylül 2016'da Meligazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi’nde yalnız yaşayan babasının evine doğru gitti. İddiaya göre, babası Sefa S. ve oğlu tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S., kendisine küfreden babasını av tüfeğiyle göğsünden vurdu. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan K.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.S. (41) ve sanık avukatı hazır bulundu.

Öldürülen Sefa S.'nin küçük oğlu S.S. önceki celse mahkemede, "Annem ile babam 20 yıl önce boşandılar. Sonra biz Ankara'ya taşındık. Babam Sefa S.'yi en son 20 yıl önce görmüştüm. K.S. öz ağabeyim olur. Ağabeyim anti sosyal bir kişiliğe sahipti, çok arkadaşı yoktu. Bazı çıkışları oluyordu ama bu olayı yakıştıramadım. Ağabeyimden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Sanık K.S. de "Pişman olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Sanık K.S. hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun geldiği ve cezai ehliyetinin olduğu öğrenildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanığa 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. (İHA)

