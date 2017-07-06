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Babasını balyozla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'de tartıştığı babasını balyozla öldüren ve 'üstsoydan kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen sanık hakkında ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelirken, sanık 'diyeceğim birşey yok' dedi.

Babasını balyozla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
20 Haziran 2016'da Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Villa Sokak’ta meydana gelen olayda, şizofren hastası olan ve bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Y.G. (43), babası M.G. (77) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Y.G., eline geçirdiği balyozla babasının başına vurdu. Olayın ardından baba M.G. sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı olarak M.G.’nin oğlu Y.G.’yi gözaltına aldı. Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir'de tutuklu sanık Y.G. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken sanığın annesi ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen sanık hakkında ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelirken, Cumhuriyet Savcılığı sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık Y.G. "Diyeceğim bir şey yok" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'üstsoydan kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İHA

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