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Babasını öldürdü, tahliyesini istedi

Kayseri’de taksicilik yapan babasını av tüfeği ile 5 el ateş ederek öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık mahkemede, “Tahliyemi istiyorum” dedi. Sanık hakkında akıl sağlığı raporu bekleniyor. 

Babasını öldürdü, tahliyesini istedi

6 Mart 2017’de Kocasinan ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminalı önünde meydana gelen olayda taksicilik yapan 62 yaşındaki Sadık Ü., ailevi nedenler dolayı tartıştığı 46 yaşındaki oğlu B.Ü. tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Akıl hastası olduğu iddia edilen oğul B.Ü. tutuklandı. 

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık B.Ü. hazır bulunurken, avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. 

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen sanık B.Ü. hakkında beklenen raporun gelmemesi nedeniyle sanığa ‘söylemek istediğin bir şey var mı?’ sorusu soruldu. Sanık B.Ü. “Tahliyemi istiyorum” dedi. 
Mahkeme heyeti sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığını belirten raporun beklenmesi nedeniyle duruşmanın Ekim ayına ertelenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA

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