Babasını öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı

dinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir taksi durağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sadık Ü. pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise olayın şüphelisi olarak oğlu Bülent Ü.'yü yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi Bülent Ü.'nün akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.