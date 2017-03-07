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Babasını öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı

Kayseri'de taksicilik yapan babasını pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı.

Babasını öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı
dinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir taksi durağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sadık Ü. pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise olayın şüphelisi olarak oğlu Bülent Ü.'yü yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi Bülent Ü.'nün akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
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