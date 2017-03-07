dinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki bir taksi durağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sadık Ü. pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise olayın şüphelisi olarak oğlu Bülent Ü.'yü yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada cinayet şüphelisi Bülent Ü.'nün akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Babasını öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı
Kayseri'de taksicilik yapan babasını pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı.
07 Mart 2017 Salı 13:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.