Babasını öldüren sanığa 16 yıl hapis

25 Aralık 2016'da Yeşilhisar İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Ö. T., 27 yaşındaki oğlu O.T. ile tartıştı. Tartışma sırasında O.T., iddiaya göre evdeki tüfek ile babasına ateş etti. Baba Ö.T., olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerince yakalanan oğlu O.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık O.T. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada sanığın iki kız kardeşi ve halası tanık olarak dinlendi. Ş.D. isimli tanık mahkemede, "Ölen maktul babam olur, sanık da ağabeyimdir. Babamın bana tacizi olmuştu. Ailedeki tüm kadınları taciz ediyordu. Ben eşimden boşanmak istediğimi söylemek için eve geldiğimde yine taciz etmişti, bir keresinde de bana tecavüze kalkıştı. Babamın yaptığı tacizleri evdeki herkes söylemiştim" derken, diğer kız kardeş ise "Ölen babam olur, bana, kız kardeşime ve yengeme tacizde bulundu. Babam, büyük ağabeyimin imam nikahlı eşi T.A.'nın göğüslerini tutarken görmüştüm, babamı öldüren ağabeyim O.T. de tacizlerini görmüş. Babam en son ölmeden 2 hafta önce beni taciz etmişti" diye konuştu.

Ölen Ö.T.'nin kız kardeşi ve sanığın da teyzesi olan tanık N.Ş. de mahkemede "Ölen kardeşim bir gün biz de otururken, ben çay demlemeye gittim. Kardeşim Ö.T., gelini T.A.'ya 'ceylanım gel bir ellerimi ovala' dediğini duydum, içeri girdiğimde Ö.T., gelininin bacaklarını okşuyordu. 20-25 yıl önce de biz bayramda bunlara gelmiştik. Yatılı kalmıştık, gece belimde bir el hissettim, döndüğümde kardeşim Ö.T.'ymiş ama o zamanlar hiçbir yere şikayetçi olmadık" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık O.T. de babasının yengesini taciz ettiğini görünce bu cinayeti işlediğini belirterek, "Ağabeyimin nikahlı eşini, babamın taciz ettiğini gördüm. Daha sonra kardeşlerim de anlatınca tacizden bir gün sonra babamı av tüfeği ile 5-6 metre mesafeden vurdum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın 'haksız tahrik altında babasını öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ö.T.'ye ağır tahrik altında 'üstsoydan kasten adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İHA