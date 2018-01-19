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Babasının boğazını keserek öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı

Kayseri’de tartıştığı babasını boğazını keserek öldüren 23 yaşındaki katil zanlısı adliyeye çıkarılırken, yapılan otopside babanın vücudunda 40’ın üzerinde bıçak kesiği olduğu ortaya çıktı.

Babasının boğazını keserek öldüren şahıs adliyeye çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle baba H.D. hayatını kaybetmişti. Olayın ardından baba katili olarak F.D. yakalanarak gözaltına alınırken, H.D.’nin cansız bedeni de incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.



40’ın üzerinde bıçak darbesi tespit edildi



H.D.’nin yapılan otopsisinde boğaz ve sırt başta olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinde 40’ın üzerinde bıçak darbesi tespit edildiği öğrenildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından H.D.’nin cenazesi ailesi tarafından morgdan alınarak cenaze namazı için Cami Kebir’e getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından H.D.’nin cenazesi asri mezarlıkta defnedildi.






Öte yandan, babasını öldüren F.D. ise emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.(iha)

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KocasinanSerçeönüSarayCaddesi
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