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Bağ evini basan 3 kişiye toplamda 36 yıl hapis cezası

Kayseri'de, bir bağ evini basarak gasp yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa, toplamda 36 yıl hapis verildi.

Bağ evini basan 3 kişiye toplamda 36 yıl hapis cezası

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Gasp' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar H.B. (30), Y.B. (28), O.A. (26) ve avukatlar hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda her 3 sanığa da ayrı ayrı 'Gasp' suçundan 7 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl toplamda 12 yıl hapis cezasına hükmetti.
 

İHA

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