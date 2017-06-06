Bagajdan 160 gram esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Malatya-Kayseri karayolunda polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Bingöl'den gelen bir yolcu otobüsünün durdurularak arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 17 nolu bagajın içinde 160 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

Bagajın sahibi olan 23 yaşındaki A.K.'nın yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.