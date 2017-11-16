‘Bağımlıyım’ dedi, 8 yıl ceza aldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.U. ve avukatı hazır bulundu.

Yaklaşık 5 ay önce Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi, Kervan Parkı’nda 70 gram esrar ile yakalanan tutuklu sanık A.U. mahkemede 11 yıldır uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, “11 yıldır uyuşturucu bağımlısıyım, satıcı değilim. Esrar bağımlısıyım, başka bir şey içmem” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.U.’ya ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.