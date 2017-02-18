Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanılurfa'ınn Viranşehir ilçesinde savcılar sitesine yönelik düzenlenen terör saldırısında saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Adli lojmanlarına yönelik terör eyleminin temel amacı terörle mücadele konusunda engellemek, adalet mekanizmamızı sarsmaktır" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Viranşehir ilçesinde terör saldırının gerçekleştiği hakim ve savcılar sitesindeki incelemenin ardından Viranşehir Adliyesine giderek, saldırıda hakim eşi yaralanan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper'i ziyaret etti. İnanç'a geçmiş olsun dileğinde bulunan bakanlar, adliye binası çıkışında ise basın açıklaması düzenledi.



Bombalı aracın 4 saat önce Hakim ve Savcılar Sitesine park edildiğini söyleyen Bakan Soylu, saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İHA