Bakır hırsızı tutuklandı

31 Aralık 2017’de saat:12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi’nde meydana gelen olayda 422. Sokak’ta bulunan H.D.’ye ait bağ evinde 27 bin 450 TL değerinde çok sayıda bakır eşya çalındı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayın şüphelisi 34 yaşındaki F.K.’yi 3 Ocak 2018’de yakaladı.
Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonrası olayın şüphelisi 34 yaşındaki F.K.’yi 3 Ocak 2018’de yakaladı.
Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen F.K. çıkarıldığı mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
İHA