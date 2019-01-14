Baldız Cinayetinde Savcı Mütalaasını Verdi Kayseri’de 2006 yılında 16 yaşındayken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızı öldürdüğünü 12 yıl sonra itiraf eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan enişte hakkında savcı ‘çocuk yaştaki kişiyi tasarlayarak öldürme’ ve ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından ceza talebinde bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:09