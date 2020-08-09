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Balkondan düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden balkondan düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, 65 yaşındaki İsmail Y., 3. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, beton zemin üzerine düşen İsmail Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi yaparak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İsmail Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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