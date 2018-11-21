Bank Asya Hesabı Olan 8 Öğretmen Hakkında Karar

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tek tek yargılanan tutuksuz sanıklar İ.K., İ.U., M.S., C.A., M.C.A., T.T., Y.K. ve B.G. hazır bulundu. Öğretmen olan tutuksuz sanıklar hakkında gelen Bank Asya raporunda herhangi bir talimat ile bankaya para yatırmadıklarına dair rapor geldiği ifade edildi. Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istediler. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar İ.K., İ.U., M.S., C.A., M.C.A., T.T., Y.K. ve B.G. hakkında beraat kararı verdi.

