BANKA ŞUBESİNİ SOYAN ZANLI YAKALANDI

Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kar maskeli, eldivenli ve silahlı bir kişi banka görevlilerini tehdit ederek 68 bin TL aldı. Soyguncu bankadan çıktıktan sonra beyaz renkli bir araca binerek kaçtı. Olayın gerçekleşmesinin ardından kavşaklarda ve şehrin giriş çıkışlarında önlem alan polis ekipleri soyguncuyu yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonrasında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

İHA