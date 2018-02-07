Bankayı borçları yüzünden soymuş

Kayseri’de bir banka şubesine maskeli ve silahla gelerek 68 bin TL’yi gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayında şahsın bankayı borçları yüzünden soyduğu bildirildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:02