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Bankayı borçları yüzünden soymuş 

Kayseri’de bir banka şubesine maskeli ve silahla gelerek 68 bin TL’yi gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık olayında şahsın bankayı borçları yüzünden soyduğu bildirildi. 

Bankayı borçları yüzünden soymuş 








Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinde dün meydana gelen olayda, kar maskesi ile bankaya gelen soyguncunun bankada çalışan görevlileri elindeki silahla tehdit ederek 68 bin TL'yi aldı ve beyaz renkli bir araçla kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan araçla benzerlik gösteren Kayseri’de 200 aracı tespit etti. Soruşturma kapsamında olayın şüphelisinin E.K.K. (35) olduğu belirlendi. E.K.K., olayda kullandığı araç, üzerinde bulunan elbiseler ve olay kullandığı tabanca ve bankadan yağma ettiği 60 bin TL ile yakalandı.



Ayrıca, E.K.K.’nın 8 bin TL’yi de kiraladığı araç bedeli olarak verdiği ve başka harcamalar yaptığı öğrenildi. Borçları yüzünden banka soygunu gerçekleştirdiği bildirilen E.K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yaşanan soygunda saniye saniye bankada bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İHA
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