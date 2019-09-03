Barbaros Cinayeti Davası’nda Rapor Geldi Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanık hakkında ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için beklenen rapor geldi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğu öğrenildi.

03 Eylül 2019 Salı 13:49