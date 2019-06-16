Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bariyer, devrilen tıra ok gibi saplandı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği soda yüklü tır, yan yattı. Yol kenarındaki bariyerlerin tıra ok gibi saplandığı kazada yaralanan şoför tedavi altına alındı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu Sivas istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut A. (53) yönetimindeki 06 PDU 01 plakalı soda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, yol kenarındaki bariyer, tıra saplanırken, Mahmut A. yaralandı. Yaralı şoför, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.



Mahmut A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişKazaYaralamaölüTIRBariyer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.