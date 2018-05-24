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BARİYERLERE ASILI KALAN OTOMOBİLİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kayseri'de bariyerlere asılı kalan otomobili, itfaiye ekipleri çelik halatla çekerek kurtardı.

BARİYERLERE ASILI KALAN OTOMOBİLİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi Fuzuli Alt Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 JY 097 plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil içinde bulunanlar çevredekilerin yardımı ile çıkarken, trafik polisleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. 
Bariyerlerde asılı kalan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çelik halat kullanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. 
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