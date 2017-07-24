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Başkan Büyükkılıç Basın Bayramını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk basınında sansürün kaldırılışının 109. yılı münasebeti ile kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç Basın Bayramını kutladı
Başkan Büyükkılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Her mevsim mekân ve zaman kavramı olmadan, mevcut şartlar içerisinde, gerektiğinde kendi yaşamları pahasına, kamuoyuna doğru, tarafsız, seviyeli ve ilkeli haber vermek için çalışan görsel ve yazılı basın çalışanların 24 Temmuz Gazeteciler Bayramlarını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim. “
Kayseri ilinde görev yapan yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, basın yayında haber iletişim ve teknoloji gelişmelerdeki hızlı değişimi yakalayan yerel basını tebrik ettiğini söyledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, kamuoyunu aydınlatmada gösterilen hassasiyetten dolayı basın mensuplarını gönülden kutladığını sözlerine ekledi.
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