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Başkan Öztürk’e saldıran zanlı tutuklandı 

Yahyalı’da Belediye Başkanı Esat Öztürk ile belediye personeli Sinan Sivritepe'ye bıçaklı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı.

Başkan Öztürk’e saldıran zanlı tutuklandı 

Belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye giden Başkan Öztürk ile belediye personeli Sivritepe'yi bıçaklı saldırı sonucu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Seydili Mahallesi'ndeki bir araziden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A. ile belediye ekipleri arasında tartışma çıkmış, zanlı, bölgeye gelen Belediye Başkanı Öztürk ve Sivritepe'yi bıçaklı saldırı sonucu yaralamıştı.
AA

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