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Bebeğini eczaneye terk eden anne yakalandı

Kayseri'de 8 aylık bebeğini eczanede terk eden kadın yakalandı.

Bebeğini eczaneye terk eden anne yakalandı

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Hacı Saki Mahallesi Çimen Sokak'ta girdiği eczanede bebeğini bırakarak ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bebeği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma evine yerleştirirken, bebeğini terk eden kadını bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 yaşındaki anne İ.K. yakalandı. İ.K.'nin ifadesinde bebeğini bakacak maddi durumu olmadığı için terk ettiğini söylediği öğrenildi.
 

İHA

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