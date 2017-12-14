Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BENZiNLiK POMPASINA 5 METRE KALA DURDU

Kayseri'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil, benzinlik pompasına 5 metre kala durabildi. 

BENZiNLiK POMPASINA 5 METRE KALA DURDU

Kaza, Kayseri OSB 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JK 685 plakalı otomobil ile 38 DN 065 plakalı pikap çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan 38 JK 685 plakalı otomobil, benzinliğe girerek, benzinlik pompasına 5 metre kala durabildi.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KazaBENZİNLİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.