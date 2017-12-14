BENZiNLiK POMPASINA 5 METRE KALA DURDU

Kaza, Kayseri OSB 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JK 685 plakalı otomobil ile 38 DN 065 plakalı pikap çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan 38 JK 685 plakalı otomobil, benzinliğe girerek, benzinlik pompasına 5 metre kala durabildi.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA