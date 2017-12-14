BENZiNLiK POMPASINA 5 METRE KALA DURDU

Kaza, Kayseri OSB 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JK 685 plakalı otomobil ile 38 DN 065 plakalı pikap çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan 38 JK 685 plakalı otomobil, benzinliğe girerek, benzinlik pompasına 5 metre kala durabildi.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA
Kaza, Kayseri OSB 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JK 685 plakalı otomobil ile 38 DN 065 plakalı pikap çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, sevk edilen ambulanslar ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan 38 JK 685 plakalı otomobil, benzinliğe girerek, benzinlik pompasına 5 metre kala durabildi.