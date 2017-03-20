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Berlin Saldırısının Failiyle İrtibatlı 3 Kişi İstanbul'da Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Berlin saldırısının failiyle irtibatlı 3 kişinin Atatürk Havaalanı'nda yakalandığını açıkladı.

Berlin Saldırısının Failiyle İrtibatlı 3 Kişi İstanbul'da Yakalandı
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çişleri Bakanlığı,  Almanya'nın başkenti  Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu 3 kişinin  Atatürk Havaalanı'nda yakalandığını açıkladı.

3 KİŞİ ATATÜRK HAVAALANI'NDA YAKALANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Aralık 2016 tarihinde  Almanya  Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu iletilen Mohammad Ali Khan, Youssef Darwiche, Bilal Yosef Mahmoud isimli 3 şahsın  Atatürk Havaalanı'nda yakalandığı belirtildi.





Kaynak:Sondakika.com

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