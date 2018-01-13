BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yediağaç mahallesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, göğsünden bıçaklanan S.K. (26), sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA