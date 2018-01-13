Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yediağaç mahallesinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, göğsünden bıçaklanan S.K. (26), sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.