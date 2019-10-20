Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçiköy mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini tamamlarken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

