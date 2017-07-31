Bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Elde edilen bilgiye göre olay Hunat tramvay durağında gerçekleşti. Tramvay içerisinde sebebi öğrenilemeyen bir tartışma sonucunda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından H.K.(16) sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince H.K. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.