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Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara hapis cezası

Kayseri'de 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından yargılanan 3 kişi hapis cezası verildi.

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara hapis cezası

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz olarak yargılanan F.Z., SEGBİS ile duruşmaya katıldı. 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılanan F.Ş., mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, "Pişmanım, beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda F.Ş.'nin eylemini sabit görerek, şahsa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
 
Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık yapan şahıslara da hapis cezası
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.E., tutuksuz sanık O.K. avukatlar hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan R.E., "Takdir mahkemenin" derken, tutuksuz sanık O.K. ise, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda O.K. ve R.E.'ye ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
 

İHA

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