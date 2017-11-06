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Bin 418 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı olayda toplam bin 418 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bin 418 paket kaçak sigara ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Merkez Bankası arka kısmında M.Ö.'den 418 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yine Merkez Bankası civarında R.Ö.'nün aracından 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca Kayseri OSB. 24. cadde üzerinde M.A.'dan da ekipler tarafından 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olaylarla ilgili şahıslar işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İHA

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