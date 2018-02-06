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BİN 420 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kayseri'de bir tırda buton ile açılan özel bölmede bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

BİN 420 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen F.S.'yi takibe aldı. F.S. yönetimindeki 34 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buton ile açılan gizli bölmede bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

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