Bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada, aracın tampon kısmına zulalanmış bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:10