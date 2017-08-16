Bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Malatya yolu Mimarsinan uygulama noktasında A.H.M. yönetimindeki 38 MA 593 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın ön tamponunda bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Araç sürücüsü A.H.M. gözaltına alındı.
(AG-AÖ-Y)
Araç sürücüsü A.H.M. gözaltına alındı.
(AG-AÖ-Y)
İHA
millet ne yapsın sitresten kaçak sıgara içiiyor bizim türk sıgaramız en aşagı 10 tl kaçak sıgara ise 5 tl yarı yarıya fiyat türk sıgara fiyatlar geriye çekilmeli ve 5 tl olmalı ozaman türk vatandaşı kaçak sıgara içmez sıgaranın maliyeti 1 tl ama 10 tl ye sıgara içiliyor millet iş yok sıgaraya dayanıyor eşiyle kavga ediyor sıgaraya kendini veriyor mutlu oluyor sevinçten sıgara içiyor sitresli oluyor sıgara içiyor sıgarayı bırakamıyorlar bu halk ne yapsın devlet sıgara fiyatını geriye çekmeli kaçak bırakılmalı