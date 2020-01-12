Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu

Kayseri’de yol kenarında durarak aracının bagajında unuttuğu eşyasını arayan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ACP 765 plakalı otomobilinin bagajında unuttuğu eşyalarını almak için yol kenarında duran İ.Ü.’ye arkadan gelen M.T. idaresindeki 61 AAZ 340 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İ.Ü. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan İ.Ü., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.