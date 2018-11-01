Bir Arkadaşını Öldüren Birini De Yaralayan Sanığa 35 Yıl Hapis

21 Kasım 2017’de Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir şekerleme fabrikasında meydana gelen olayda M.T. isimli şüpheli mesai arkadaşı Enes R.’yi yanında bulunan bıçakla öldürürken, diğer arkadaşı m.Ö.’yü ise sırtından yaraladı. M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.T. (38), mağdur M.Ö. (33), öldürülen Enes R.’nin şikayetçi annesi Z.R.(61) ve avukatları hazır bulundu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan M.T. olay günü şuurunu kaybettiğini ve ne yaptığını hatırlamadığını söyleyerek pişmanlığını dile getirdi.

“TELEFONDA RANDEVU İSTEYİP DURDULAR”

Evli, 2 çocuk babası, işçi tutuklu sanık M.T., mahkemede önceki celse yaptığı savunmada şunları söylemişti: “2015 Temmuz ayı sıralarında telefon çaldı, eşim telefonu açtı, ses vermeyince ben açtım. Enes R. Olduğunu sesinden anladığım kişi ‘kaça veriyorsun’ diye gülerek kapattı. Gülüşme seslerini duydum. Yanlarında gülenlerin M.Ö. ve O.A. olduklarını anladım. Maksatları ne anlamadım, bu olaydan 1 ay sonra yine telefon çaldı, karşıdaki kişi ‘randevu istiyoruz’ dedi. Ben de küfürlü konuşup kapattım. 2-3 hafta sonra bir telefon daha geldi. Eşimin ismini söyleyerek görüşmek istedi. Karşılıklı hakaretler oldu. Bu ‘o. numarası değil mi?’ dedi. Kızdım, kapadım. Benim 2 evladım var, maksatlarının ne olduğunu bilmiyorum, Savcılık’a suç duyurusunda bulundum, ahlaksızlığa son verilmesini istedim. Takipsizlik kararı verildi. 14 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum, bu durumu 2.5 yıl yaşadım. Eşim bir gün bana kızmamamı söyleyerek 2011 yılından beri aynı sesin aradığını, rahatsız ettiğini söyledi.”

“BEN ŞUURUMU KAYBETTİM, NE YAPTIM BİLMİYORUM”

Sürekli ölen Enes R. tarafından tahrik edildiğini söyleyen M.T. “2017 yılında Enes R. işten çıkarıldı, 3 kez yolumda karşıma çıktı ancak bir eylemi olmadı. Daha sonra tekrar işe girdi. Sürekli yakınımda oldu. Diğerlerine ‘yeni bir o. buldum’ diyerek tahrik ediyordu. Olay günü soyunma odasında M.Ö., O.A. ve Enes R. vardı. Özellikle benim dolabımın yanında durdu. Enes R. bana ‘Eşinle hangi pozisyonda ilişkiye giriyorsun’ deyince ben şuurumu kaybettim. Üzerimde bıçak vardı. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne yaptım bilmiyorum” diye konuşmuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.T.’ye Enes R.’ye yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, yaralı M.Ö.’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 10 yıl 10 ay olmak üzere toplam 35 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

