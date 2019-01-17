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Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı

15 Aralık 2018-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 193 şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” ve ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapıldı.

Bir Ayda 193 Şahıs Hakkında Uyuşturucudan İşlem Yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” ve ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından 120 olayda 193 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 4’ü adli kontrol neticesi serbest kalmış, 27’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 19 şahıs yakalandı Yakalanan şahıslardan 8’i ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi, 11’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 92,75 gram kubar esrar, 46.306,55 gram toz esrar 27,97 gram eroin, 414,08 gram metamfetamin, 17,35 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ve 43909 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ile 450 adet kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.
 

İHA

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