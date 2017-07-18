Bir ayda 24 uyuşturucu taciri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından 107 olayda 184 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda 4 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 24 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 142.91 gram Kubar Esrar, 20,42 gram eroin, 310 gram metamfetamin maddesi, 216,07 gram bonzai, 61 adet Extacy hap ve 57 kök Hint keneviri bitkisi gele geçirildi.

İHA