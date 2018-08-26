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Bir otomobilden 9 yaralı çıktı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 13 kişi yaralandı. 

Bir otomobilden 9 yaralı çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas karayolu Barsama kavşağında meydana gelen kazada Y.D.'nin sürücüsü olduğu 06 AR 6245 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 58 FT 264 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yoldan çıkarak savruldu. Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yardımıyla çıkartılırken, toplam 13 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler yol üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemenin ardından otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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