Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen C.K isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda uyuşturucu maddelerden 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. C.K isimli şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Haber: Gülcan Deniz
Bir şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
21 Eylül 2018 Cuma 15:18
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen C.K isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda uyuşturucu maddelerden 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. C.K isimli şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.