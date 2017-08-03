Bir sözde komutan daha hakim karşısında

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, tutuklu sanık Fırat ve avukatı hazır bulundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Fırat, ifadesinde, 30 yılı aşkın askeri hayatı boyunca üniformasını büyük bir şerefle taşıdığını ve FETÖ ile hiçbir irtibatı olmadığını savundu.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi görevinin başında olduğunu belirten Fırat, kimseyi derdest etmediğini ve bu yönde emir vermediğini söyledi.

Kimsenin kılına bir zarar gelmediğini belirten Fırat, "O gece silah kullanmadım, bu yönde emir de vermedim. O gece Talas Kışlasından askeri birlikleri çıkarmadım, bu yönde emir de vermedim. Herhangi bir kamu kuruluşunu işgal etmedim." dedi.

Makam odasında evrakları inceleyip darbe girişimini anladığı andan itibaren karşısında durduğunu kaydeden Fırat, aldığı tedbirlerle bunu kanıtladığını dile getirdi.

"Yurtta sulh Konseyi"nin hazırladığı sözde sıkı yönetim komutanları listesinde Giresun için kendi isminin geçtiğini anımsatan Fırat, isminin yazılması konusunda kimseye talepte bulunmadığını ve bu konuda bilgisi olmadığını söyledi.

Fırat, savunmasında hiçbir terör örgütü içerisinde yer almadığını ifade etti.

Mahkeme başkanının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığını hatırlatması üzerine, Fırat, "ByLock" kullanmadığını ve ne olduğunu basından öğrendiğini öne sürdü.

16 Temmuz 2016'da Jandarma Bölge Komutanlığı merdivenlerinde, birazdan gözaltına alınacağını bilerek beklediğini anımsatan Fırat, suçsuz olduğunu kaydederek beraatini talep etti.

Duruşmada, 15 Temmuz'da İl Jandarma Bölge Komutanlığında çalışan 4 askeri personel tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında "yurtta sulh konseyi" tarafından hazırlandığı öne sürülen listede adı "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak geçen Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında kurmay başkanı olarak görev yapan eski Jandarma Kurmay Albay Emre Fırat, 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.