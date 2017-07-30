Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bisikletli genç dağda mahsur kaldı

Kayseri’de bisikletiyle gezintiye çıkan genç, Erciyes Dağı yakınlarında dağlık alanda mahsur kaldı. Şahsı kurtarmak için seferber olan ekipler gence yaklaşık 3 buçuk saat sonra ulaşabildi.

Bisikletli genç dağda mahsur kaldı




Edinilen bilgiye göre bisikletiyle gezintiye çıkan Reha C. (22), Hisarcık-Erciyes arası Erciyes Dağı’na yakın bir mevkide dağlık alanda mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla paniğe kapılan Reha C., durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri Reha C.’yi kurtarmak için çalışmalara başlarken, bölgenin dağlık ve uçurum olması ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaklaşık 3 buçuk saat sonra Reha C.’ye ulaşarak güvenli bölgeye getirdi. Yorgun olduğu görülen Reha C., sabah 5 saatlerinde bisikletiyle Hacılar ilçesinden gezintiye çıktığını, kayak pistine geldiğini ve oradan dağlık alandan aşağı doğru inerken mahsur kaldığını söyledi.
Ekipler tarafından aşağı indirilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
BİSİKLETErciyes DağıAFADÜMKE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.