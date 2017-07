Bisikletli genç dağda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre bisikletiyle gezintiye çıkan Reha C. (22), Hisarcık-Erciyes arası Erciyes Dağı’na yakın bir mevkide dağlık alanda mahsur kaldı. Havanın kararmasıyla paniğe kapılan Reha C., durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri Reha C.’yi kurtarmak için çalışmalara başlarken, bölgenin dağlık ve uçurum olması ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaklaşık 3 buçuk saat sonra Reha C.’ye ulaşarak güvenli bölgeye getirdi. Yorgun olduğu görülen Reha C., sabah 5 saatlerinde bisikletiyle Hacılar ilçesinden gezintiye çıktığını, kayak pistine geldiğini ve oradan dağlık alandan aşağı doğru inerken mahsur kaldığını söyledi.

Ekipler tarafından aşağı indirilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.