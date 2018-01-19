Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis’in Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Van ve Kayseri’de eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Van ve Kayseri'de eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Van ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapılmış. Operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslardan Kayseri ilinde yakalanan bir şahıs adli makamlarca adli kontrol talebiyle serbest bırakılmış. Tatvan ve Ahlat ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs ise, çıkarıldıkları mahkeme tutuklanmışlardır. Dosya kapsamında firar olan bir şahısta yakalanarak gözaltına alınmış" denildi. (HABERLER.COM)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
VANAHlatTatvanKayseriBİTLİS
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.