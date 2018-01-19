Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Van ve Kayseri'de eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçeleriyle Van ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon yapılmış. Operasyon kapsamında 6 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şahıslardan Kayseri ilinde yakalanan bir şahıs adli makamlarca adli kontrol talebiyle serbest bırakılmış. Tatvan ve Ahlat ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs ise, çıkarıldıkları mahkeme tutuklanmışlardır. Dosya kapsamında firar olan bir şahısta yakalanarak gözaltına alınmış" denildi. (HABERLER.COM)