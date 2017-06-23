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Bomba ihbarı yapan şahıs yakalandı

 Kayseri'de ankesörlü telefon ile polis ekiplerini arayarak 'camilerde bomba patlatacaklar' diye asılsız ihbar yapan 1 şüpheli yakalandı.

Bomba ihbarı yapan şahıs yakalandı

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Terminal içerisinde dün saat 09.55 sıralarında meydana gelen olayda ankesörlü telefondan 155 polis imdat hattını arayan M.S.(46) 'Abdullah Gül ve Caner isimli şahıslar camilerde bomba patlatacaklar' şeklinde beyanda bulundu.
Asılsız ihbarı yapan M.S. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli hakkında 'suç uydurma' suçundan adli işlem başlatıldı.
İHA

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KayseriBombaİHBAR
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