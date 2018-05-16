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BOMBA PANİĞİ

Cumhuriyet Meydanı’nda unutulan veya bırakılan şüpheli valiz bomba paniğinin yaşanmasına neden oldu.

BOMBA PANİĞİ
Cumhuriyet Meydanı'nda tramvay durağına  yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir bankın yanı başına bırakılan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekibinin uyarısıyla çevrede güvenlik bandı oluşturuldu. Ardından bölge boşaltıldı. Bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paketin bulunduğu bölgeye sinyal kesici cihaz getirilerek önlem alındı. özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı valizi alarak güvenli bir bölgeye götürdü.
Yaklaşık 20 dakika süren operasyonun ardından yol yeniden yaya trafiğine açıldı.



Kayseri Gündem
 
 
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