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Bonzai" satıcısına 12,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de "bonzai" sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bonzai" satıcısına 12,5 yıl hapis cezası
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Burak T. (21) ve avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G, olay günü üzerinde bulunan "bonzai"yi (sentetik kannabinoid) 40 liraya sanık Burat T'den aldığını iddia etti.
Burak T. ise tanığın aralarındaki husumet nedeniyle iftira attığını, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, Burak T'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12,5 yıl hapis ve 600 lira para cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.
Develi ilçesinde 18 Şubat'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, İbrahim Ağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Burak T. ve A.G'nin üzerini aramış, A.G'nin, üzerinde bulunan "bonzai"yi Burak T'den aldığını söylemesi üzerine, sanık hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılmıştı.
AA
 
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