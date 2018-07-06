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Boşanma davası sonrasında gerginlik yaşandı

Kayseri Adalet Sarayı'nda boşanma davası olan bir şahıs, mahkemenin ardından karşı tarafa tüfekle saldırmak isteyince yakınları tarafından durduruldu. 

Boşanma davası sonrasında gerginlik yaşandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Adalet Sarayı'nda meydana gelen olayda boşanma davasının ardından adliyeden ayrılan iki taraf, adliye dışında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tüfek ile karşı tarafa doğru giden şahsa yakınları müdahale etti. Çıkan kargaşada tüfek kazara ateş alırken, olayda yaralanan olmadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol ederek elindeki tüfeği aldı. Olayda sinir krizi geçiren yakınları çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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