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BOYDAK AİLESİNE FETÖ OPERASYONU

Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye FETÖ liderinin çağrısına uyarak para yatırdıkları belirlenen Boydak ailesinden 6 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

BOYDAK AİLESİNE FETÖ OPERASYONU
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı görevlilerince yapılan incelemeler neticesinde 17/25 Aralık 2013 olaylarının akabinde mali bünyesi bozulan müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin likiditesini iyileştirmek amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri veya destekçilerine bu bankaya mevduat yapmaları hususunda örgüt lideri tarafından çağrıda bulunulduğu, çağrı üzerine bu amaçla üye ve destekçilerin malum bankaya mevduat yapmaya, hesap açmaya veya varsa bakiye artırmaya başladıkları anlaşılan Boydak ailesi 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik başta Kayseri olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Boydak ailesinden M.E.B., A.B., S.B., İ.B., M.B., Y.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Firarda olan Ş.B., B.B. ve C.F.B. isimli şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


İHA

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Ali 3 hafta önce

Boydaklardan başka fetocu yokmuş...kolay oluyor reklam oluyor adı operasyon oluyor.al boydak ver boydak yeter ya

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